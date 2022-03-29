الحويج لـ 218: اقتصاد الوحدة تدرس توحيد تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، مع رئيس اتحاد المصحات الخاصة خليفة البكوش؛ وضع تسعيرة استرشادية لتكاليف العلاج والدواء في المصحات الخاصة.

وقال الحويج، في تصريح لـ “218”، إن الوزارة تدرس وضع تسعيرة موحدة لتكاليف العلاج في المصحات الخاصة بما يلائم دخل المواطن.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد المصحات الخاصة خليفة البكوش إلى أن اللجنة المشتركة المُشكّلة بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة واتحاد المصحات اتفقت بشكل مبدئي على التسعيرة النهائية بعد دراسة عدة مقترحات تقدم بها أعضاء اللجنة.

وأضاف البكوش أن التسعيرة الاسترشادية قابلة للتعديل حسب المتغيرات بين ستة أشهر وسنة من اعتمادها، موضحًا أنها ستراعي دخل المواطن وستكون أقل تكلفة من العلاج بالقطاع العام والعلاج بالخارج، متعهدًا بالتزام اتحاد المصحات تطبيق بنود الاتفاق كافة من حيث الأسعار والخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية