“كتي” يشارك في الاجتماعات التنسيقية المنظمة من قبل بعثة الأمم المتحدة

قام وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر كتي اليوم الثلاثاء بالمشاركة في الاجتماعات التشاورية المنعقدة للدعم في ليبيا ووكالاتها المتخصصة للنقاش حول الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بفندق كورنثيا بمدينة طرابلس رفقة مديرة إدارة المنظمات الدولية وعدد من موظفي الوزارة، وقد ألقى كلمة الافتتاح رفقة مساعدة الأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية بمكتب المنسق المقيم .

كما أكد “كتي” على أن ليبيا لابد لها من النهوض والتنمية، وأن مسارات التنمية هي معدة مسبقاً ويجب البناء عليها، فليبيا ليست دولة جديدة في هذا الشأن، وأن ليبيا دولة مانحة كانت ولازالت كذلك، وأن المساعدات التي تحتاجها تتعلق فقط في تأطير وإدارة الأموال وتوجيهها فيما يتعلق بمجالات التنمية، كما أكد أنه وجب دائماً التعامل مع وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية كنقطة إتصال مع المجتمع الدولي ومنظماته في كل ما له علاقة بخطط ومشاريع التنمية.

والجدير بالذكر أن الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة يركز على أربع مسارات أساسية تتعلق بالسلام والحوكمة، الانعاش الاقتصادي، تنمية رأس المال الاجتماعي والبشري، والبيئة والمناخ.

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