النفط ينخفض لـ 3 دولارات وسط بوادر بإحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط بوادر على إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع، مع تعرض الأسعار لمزيد من الضغوط بسبب الإغلاق الصيني الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وهبط خام برنت 2.88 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 109.61 دولار للبرميل ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.94 دولار. أو 2.8 بالمئة إلى 103.01 دولار. وخسر كلا الخامين حوالي 7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وكذلك يوم الإثنين.

والتقى المفاوضون الأوكرانيون والروس في تركيا لإجراء أول مناقشات وجها لوجه منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وقال كبير المفاوضين الروس إن المحادثات كانت “بناءة”.

ووعدت روسيا في محادثات السلام بتقليص عملياتها العسكرية حول كييف وشمال أوكرانيا. بينما اقترحت أوكرانيا تبني وضع محايد، ولكن مع ضمانات دولية بأنها ستكون محمية من الهجوم.

ومع ذلك، حذر كبير مفاوضي موسكو من أن تعهد روسيا بتقليص العمليات العسكرية لا يمثل وقفاً لإطلاق النار وأن الاتفاق الرسمي مع كييف لا يزال طويلاً.

وقال، روبرت يوجر، المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة في ميزوهو، “ربما تكون هناك أسباب تجعلنا أكثر تفاؤلاً قليلاً مما كنا عليه هذه المرة بالأمس. لكنني لا أعتقد أن هذا الموقف برمته مع أوكرانيا سيختفي في غضون الـ 15 دقيقة القادمة”. مضيفًا أن انخفاض أسعار النفط بمقدار 7 دولارات في وقت سابق اليوم كان مبالغًا فيه.

تعطل إمدادات النفط الروسي

وأدت، العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا إلى تعطيل إمدادات النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

تعرضت الأسعار أيضًا لضغوط يوم الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن الطلب الصيني بعد عمليات الإغلاق الجديدة في شنغهاي للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايد.

وقال تجار ومحللون إن عمليات الإغلاق قللت من استهلاك وقود النقل في الصين لدرجة أن بعض المصافي المستقلة تحاول إعادة بيع الخام المشتراة للتسليم خلال الشهرين المقبلين.

ومن المتوقع أن يستمر الضعف في الطلب العالمي على النفط خلال شهري أبريل ومايو،. حسبما قال نائب رئيس التحليل الأول لشركة ريستاد انيرجي، كلاوديو جاليمبرتي. مستشهداً بالتوترات الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، ووضع كوفيد19 في الصين.

وارتفعت أسعار النفط بمقدار دولارين تقريبًا في وقت سابق اليوم حيث استمرت الإمدادات في كازاخستان في التعطل ولم يظهر المنتجون الرئيسيون أي علامة على أنهم في عجلة من أمرهم لزيادة الإنتاج بشكل كبير.

وقالت وزارة الطاقة إن كازاخستان ستخسر ما لا يقل عن خمس إنتاجها النفطي لمدة شهر بعد الأضرار. التي لحقت بنقاط الإرساء المستخدمة لتصدير النفط الخام من اتحاد خطوط الأنابيب في بحر قزوين.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تلتزم مجموعة أوبك + المنتجة بخطتها لزيادة متواضعة في الإنتاج في مايو على الرغم من ارتفاع الأسعار والمكالمات.

المصدر: رويترز