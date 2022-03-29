اقتصاد

مفاوضات رسمية مرتقبة بين تونس والنقد الدولي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور البلاد؛ وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق، حيث كشفت عن انطلاق مفاوضات رسمية قريبًا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.

من جهته، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه الإصلاحات المقترحة، الأمر الذي يهدد التوصل إلى اتفاق تقول الحكومة إنه ضروري وحيوي لإنقاذ ماليتها من الانهيار.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش لديون تونس السيادية إلى سي سي سي من – بي، وقدرت أن عجزًا في موازنة الحكومة عند 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.

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قناة 218 الليبية

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