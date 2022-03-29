الكبير والسفير الألماني يناقشان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين.

وتطرق أونماخت خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس، الثلاثاء، في مقر المركزي مسار توحيد مجلس الإدارة المنقسم منذ عام 2014، إلى جانب ملف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الطاقة إلى بلاده وإمكانية أن تلعب ليبيا دوراً للحد من تداعيات الأزمة على دول المنطقة.

وتنظم ليبيا وألمانيا سنويا في العقد الأخير منتدىً اقتصادياً مشتركاً، توقف لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ عبرت الحكومة الألمانية عن نيتها سنة 2019 للدخول باستثمارات جديدة في ليبيا بقيمة 700 مليون يورو، وسيتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية

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