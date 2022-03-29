الوطنية للنفط تناقش مؤشرات الأداء والإحصائيات الخاصة بالحوادث بمختلف انواعها بشركة السرير للعمليات النفطية

اجتمعت إدارتي الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، مع شركة السرير للعمليات النفطية، وبحضور المدراء والمختصين من الجانبين.

تناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الأداء والإحصائيات الخاصة بالحوادث بمختلف انواعها، وكذلك النظام الخاص بإدارة أنشطة الصحة والسلامة والبيئة المعمول به فعلياً داخل الشركة، والإطلاع على الوضع الحالي ومدى جاهزية منظومات الإنذار المبكر والإطفاء بحقول ومواقع الشركة.

كما تم التأكيد أيضاً على ضرورة قيام الشركة بإعداد وتنفيذ عدد أكبر من التمرينات التشبيهية لسيناريوهات الحوادث محتملة الوقوع بأنواع مختلفة، بما يتناسب مع حجم وطبيعة عمليات الشركة، بالإضافة إلى تطوير متطلبات دراسات تقييم المخاطر، حيث تم أيضاً خلال هذا الإجتماع استعراض ومناقشة المشاريع الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة و آليات متابعتها.

وفي ختام الاجتماع تجدر الإشارة إلى أن مستويات الأداء الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة لدى الشركة قد إتسمت بالمهنية العالية في كثير من جوانبها، علاوة على حرصها وقيامها بترجمة التوجيهات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بشأن ضرورة وضع وتنفيذ ألية عمل فاعلة لتلقي مستخدمى الشركة للقاح الخاص بفيروس كورونا والذي نتج عنه حصول حوالي 96% من المستخدمين لهذا اللقاح.

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