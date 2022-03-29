“الحويج” يقوم بمنح شهائد المعايرة القانونية للعدد من الأسواق التجارية

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء، بمنح شهائد المعايرة القانونية لعدد من الأسواق التجارية ضمن جولة تفقدية رافقه خلالها مراقبي الاقتصاد والتجارة طرابلس وحي الأندلس.

كما أطلع “الحويج” على مراحل الإختبار للموازين والمكاييل التي قام بها فريق المعايرة القانونية بمراقبة الاقتصاد والتجارة طرابلس، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل المعايرة القانونية بكافة المراقبات بالمناطق بهدف متابعة الأنشطة التجارية والتحقق من سلامة الأوزان المستخدمة في عمليات البيع في إطار تنظيم السوق المحلي ورفع جودة الخدمات.

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