الحرب الروسية الأوكرانية تزيد أعداد السفن العابرة لقناة السويس في أبريل

توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع زيادة أن تزداد أعداد السفن المارة في القناة خلال شهر أبريل مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن تكلفة الشحن العالمية تضاعفت ست مرات بعد الحرب.

وأشار ربيع إلى أن القناة رفعت رسوم مرور السفن؛ بسبب الارتفاعات القياسية في تكلفة الشحن، وارتفاع أسعار تأجير السفن، بالإضافة إلى زيادة أسعار النفط.

وازدادت إيرادات قناة السويس المصرية بنحو 15,1% في فبراير 2022، على أساس سنوي، لتصل إلى 545,500 مليون دولار، غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل ٤٧٤,١ مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي.

وتبنَّت الهيئة مشروعًا ضخمًا لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، وتهدف التوسعة الجديدة في القناة إلى مرور 100 سفينة دون تقليل سرعتها.

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