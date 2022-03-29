خاص.. شركة السد لصناعة الأعلاف لصدى: لو قمنا البيع بالأسعار الحالية ستكون الخسائر كبيرة بالنسبة لنا

صرح مسؤول من شركة السد لصناعة الأعلاف “محمد عبد الحميد موسى” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً : شركة السد تعتبر مجموعة من الشركات منها صناعة الأعلاف وتنشئات للبيّاض ومنها معمل تفريخ قريباً سيتم افتتاحه، نحن متخصصون منذ 200‪8 في صناعة الأعلاف كمصنع السد لصناعة الأعلاف بخبرات محلية ليبية وبجودة عالية أيضاً.

وتابع بالقول: نتعامل أيضاً مع شركات أوروبية في منتجاتنا مثل الإضافات العلفية يتم استيرادها من منشئ أوروبي ليتم التحصيل على أعلى جودة للأعلاف.

كما نقوم بتربية سلالات ممتازة من الدجاج مثل لوفجين الأبيض أو الأحمر ونلتزم بأخذ السلالات المضمونة الخالية من الأمراض الفيروسية والتي موجودة وبكثرة.

وأضاف بالقول: أن أكثر المشاكل التي توجهنا هي المواد الخام التي ارتفعت عالميا، لو قمنا بالبيع بالأسعار الحالية ستكون خسائر كبيرة بنسبة لنا

بنسبة للبيض يكلف الطبق الواحد 13 دينار فعلياً، وإذا قمنا بالبيع بسعر منخفض ستكون خسارة لنا وحتى أن قمنا برفع السعر إلى مكان عليه ستبقى خسارة أيضاً ، قررنا أن نتحمل الخسائر في شهر رمضان، ليتم اتخاذ بعد ذلك قرارات جديدة.

حيث أضاف إلى حديثه: اجتمعنا بالأمس مع وزير الاقتصاد وقمنا بتوصيل فكرة أن الأسعار التي تم وضعها لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، نحاول الاستمرار حتى مع الخسائر حتي يتم وضع رؤية واضحة من قبل الوزارة.

وختم حديثه: من وجهة نظري الحل يتم عن طريق نقاش موسع ما بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزارعة ومصرف ليبيا المركزي ليتم وضع آلية لارتفاع السوق العالمي للحبوب مع الاستيرادات الموجودة ليتم القدرة على أخذ مواد خام تتناسب مع سعر المحلي للمنتوجات.

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