وزير النفط يُلغي قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس 29 مارس 2022 (وال)- أصدر وزير النفط والغاز محمد عون؛ قرارًا بإلغاء القرار رقم ( 3 ) لسنة 2011 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء قرار وكيل الوزارة رقم ( 50 ) لسنة 2014 م، بشأن تكليف عضو بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتسمية عضو آخر.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (36) لسنة 2022 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية (وال) على نسخة منه – على أن يُلغى قرار وزير النفط والغاز رقم ( 3 ) لسنة 2011 م؛ بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط،

كما يلغى قرار وكيل وزارة النفط والغاز رقم ( 50 ) لسنة 2014 م؛ بشأن تكليف عضو بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتسمية عضو آخر.

فيما نصت المادة الثانية من القرار؛ على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويعلن به رسميًا رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والسادة رؤساء لجان الإدارة بشركات التشغيل، والسادة مديري فروع الشركات النفطية الأجنبية.

في حين نصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار. (وال)

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