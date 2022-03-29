“الدبيبة” يبحث مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية ما تم تنفيذه من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات للعام 2021م

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، وبحضور نائب رئيس الوزراء “حسين عطية القطراني” ، ووزراء الإسكان والتعمير ، الحكم المحلي ، الداخلية ، الرياضة ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ومديروا أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان ، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية ، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات .

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه البلديات، وما تم تنفيذه من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات للعام 2021م ، وكذلك من خلال الأجهزة التنفيذية، وكذلك ماتم تنفيذه من نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية ورسوم الإيرادات وكيفية الاستفادة منها.

وفي ختام الاجتماع أكد “الدبيبة” على ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، وكذلك نقل الاختصاصات للبلدية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين .

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