وكيل ديوان بلدية الخمس يُطمئن مواطني البلدية بتوفر غاز الطهي بدء من السبت القادم

الخمس 29 مارس 2022 (وال)- طمأن وكيل ديوان بلدية الخمس أحمد أبوشعالة اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين بالبلدية؛ بأن سيتم توفير غاز الطهي وبكميات وفيرة ابتداء من السبت القادم.

وأكد أبوشعالة – في تصريح لراديو بلدية الخمس – أنه تم الاتفاق مع مدير منطقة عمليات مصراته بشركة البريقة لتسويق النفط؛ على توفير غاز الطهي خلال شهر رمضان داخل بلدية الخمس بكميات كافية.

وقال “إن مدير المنطقة وعد بأن غاز الطهي سوف يتم توفيره ابتداء من شهر رمضان”، مشيرا إلى أن الكميات التي سيتم توفيرها ستكون ضعف الكميات السابقة. (وال)

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