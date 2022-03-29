خاص.. مدير التنفيذي بمجموعة السهل القابضة يصرح لصدى حيال أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف

تحدث مدير التنفيذي بمجموعة السهل القابضة “محمود عياد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال معرض الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في دورته الثامنة قائلاً: هذا المعرض الذي يعني بكل المنتجات الزراعية والتصنيعية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، كما شاهدنا زخم كبير جداً في هذا المعرض .

وأضاف بالقول: سيكون هذا المعرض ناجح على الصعيد الرسمي، وكذلك الأشخاص الاعتباريين الذين كانو في الإفتتاح على جناح الشركات، وبحضور الجماهير واهتمامهم بهذا القطاع خصوصاً من ناحية ثروة التمور، حيث أننا مقبلين على شهر رمضان والجماهير تتوافد بشكل كبير على شراء التمور بأسعار الحقيقة لم تريها في العالم أن يكون كيلو التمر بصنف “الدقلة” بخمسِ دينار أو سبعِ دينار ما يعادل دولار أو دولار ونصف لا يتواجد في أي مكان في العالم .

أما بخصوص إرتفاع أسعار الأعلاف قال: نرى يومياً في القنوات الإعلامية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وهذا أحد العوامل لأن 30٪ من إنتاج الحبوب في العالم من هذه المناطق، ويعتبر المصدر الأقرب إلى ليبيا، عندما نشتري بضائع من هذه الدول بعد ثلاث أيام تكون في الموانئ الليبية، وإيقاف 30٪ من الحبوب في العالم ترتب عليه زيادة في البورصة العالمية للحبوب بما لا يقل عن 25٪ الذي كان سعر 100 دولار الطن أصبح اليوم 125 دولار الطن، وكذلك السوق البديل إلى هذه البلدان الأرجنتين والبرازيل والشحن يحتاج في هذه الدول شهر والتكلفة مضاعفة، على سبيل مثال تن الصويا كان يتراوح من 430 دولار اليوم 650 دولار، والجانب الأخر سعر الصرف عندما نضرب 650 دولار في 4.60، كيلو الدجاج اليوم ب 15 دينار والبيض ب 15 دينار، إلى جانب أننا كمصنعين أن هوامش الربح في أسوأ حالتها وعلى المواطن في أعلى حالتها.

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