خاص: عضو جمعية فزان التعاونية للزراعة العضوية يصرح لصدى حيال مشاركتهم في معرض الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في دورته الثامنة

صرح عضو جمعية فزان التعاونية للزراعة العضوية ” عبدالمالك المصري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات معرض الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في دورته الثامنة قائلاً: تضم الجمعية 300 عضو من مناطق فزان المختلفة من غات إلى القطرون والجفرة، هدف الجمعية هو محاولة ومساعدة المزارعين لكي يتم إيصال المنتج التابع له كمنتج عضوي خالي من المواد الكيميائية والمبيدات والاسمدة الكيميائية، ولكي يكون منتج صحي وسليم قابل للمداولة ونرتقي بالمنتج المحلي ويبقى على مستوى بالمنتجات العالمية في الدول الأخرى.

وأضاف بالقول: الجمعية تواجه العديد من الاشكاليات المتعلقة بعدم دعم الجمعية بالأليات والمستلزمات الزراعية التي تساعد المزارعين بكيف يحقق إنتاجه المستهدف من مزرعته، إلى جانب احتياجنا إلى أماكن وتجهيزات جيدة من مخازن وورش وغيرها، بالإضافة إلى توفير بعض المصانع أو الوحدات الصناعية التي تساعد المزارعين بالحفاظ على المنتج مثل معاصر الزيتون وحافظت التمور والتي تحفظ المنتجات، ونحتاج إلى تدخل قطاع الزراعة لدعم هذه الجمعيات، لكي تحقق المستهدف من انشائها.

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