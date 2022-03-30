خاص.. جمعية منتجي الحبوب سبها لصدى: إذا أضفنا 50 ألف هكتار يمكننا تلبية نصف احتياجات ليبيا من الحبوب

صرح مسؤول في قطاع الزراعة سبها جمعية منتجي الحبوب “محمد ابراهيم” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: الجمعية تهتم بزراعة الحبوب وعدد المساهمين فيها حوالي 823 والمساحة المستخدمة حوالي 50 ألف هكتار قابلة للاستثمار يمكننا الحصول منهم 250 طن من الحبوب.

وتابع بالقول: إذا أضفنا 50 ألف هكتار يمكننا تلبية نصف احتياجات ليبيا من الحبوب الصلبة او الطرية، وهدفنا من المشاركة هي توفير المستثمرين والأراضي لاستثمارها.

كما أضاف بالقول: يمكننا الاعتماد على أنفسنا في الإنتاج اذا تم توفير الامكانيات،أما احتياجات ليبيا من الحبوب هي مليون وربع اذا تم زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب نحصل على نص مليون من الحبوب واذا تم زراعة 100 ألف هكتار في الشرق يمكننا الحصول على أقل من المليون بقليل من الحبوب، لن نحتاج بعدها للاستيراد وحتي أن تم الاستيراد ستكون كميات بسيطة.

وختم حديثه: بأن أهم المشاكل التي توجهنا هي ارتفاع المواد المستخدمة في الزراعة وارتفاع ثمن الأسمدة والمبيدات أيضا مرتفعة وعدم وجود قناة تسويقية.

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