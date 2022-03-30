“صنع الله “من خلال لقائه برئيس اللجنة المالية بمجلس النواب: قطاع النفط يعاني بسبب تأخر الميزانيات

قام رئيس مجلس الإدارة ” مصطفى صنع الله” يوم الثلاثاء بلقاء مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش”، وعضو اللجنة المالية بالمجلس، ” عبدالمنعم بالكور” بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وقد تم مناقشة الميزانية العامة للقطاع وبنود الصرف والآثار السلبية الناتجة عن تأخر اعتماد الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط، بالرغم من الوعود من الحكومة في كل مرة بتسييل الميزانية، والتي نتج عنها تأخر تنفيذ مشاريع التطوير وزيادة الإنتاج، بالإضافة الى تأخر رواتب العاملين بالقطاع وتراكم الديون من الشركات الخدمية على المؤسسة وشركاتها.

كما أوضح ” صنع الله” أن قطاع النفط يعاني بسبب تأخر الميزانيات موضحا بأن هناك بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر حتى الآن، بالرغم من ان المؤسسة قامت بتحويل 26 مليار دولار في الفترة الماضية الى خزائن الدولة، إلا أنها لم نتحصل على الميزانيات حتى هذه اللحظة، بالإضافة الى المشاكل الأخرى التي يعاني منها قطاع النفط الليبي من تأخر عمليات الصيانة بالحقول والموانئ النفطية، والتي لها انعكاس سلبي على عملية زيادة الإنتاج، كما ان الطلب المتزايد على الديزل لتوليد محطات الكهرباء يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة، مشيرا بأن الأوضاع سيئة للغاية في ظل هذا التأخر في عدم اعتماد الميزانيات.

اما من جانب” عمر تنتوش” أوضح أن اللجنة المالية بالبرلمان تسعى جاهدة لحل الإشكالية بخصوص الميزانية باعتبار ان المؤسسة الوطنية للنفط تعد مسؤولة عن مصدر الدخل الوحيد للبلاد.

حيث أكد ” تنتوش” بأن هذا اللقاء جاء لتذليل كافة الصعاب لكي تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق مستهدفاتها.

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