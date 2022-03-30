المكلف بمهام القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بروما يعقد اجتماعاً هاماً حيال عدة مواضيع

عقد المكلف بمهام القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بروما المكلف “الطاهر عكرة” اجتماعاً مع الموظفين الدبلوماسيين في السفارة .
كما أكد “عكرة” على ضرورة إعادة التأمين الصحي كما كان سابقاً ، مع إستكمال علاج المرضى على حساب الدولة الليبية وتوفير سبل الراحة لهم وضرورة إنهاء معاناتهم .
وفيما يخص الطلبة ، فقد تم الإتفاق على توفير المنحة وسبل الراحة لهم إلى حين إستكمال دراستهم مع العلم أن منحة الطلبة قد وصلت إلى حساب السفارة بروما من شهر أكتوبر 2021 .
يذكر أن السفير السابق قد إمتنع عن صرفها للطلبة لأسباب معلومة للجميع وذلك بعد كشف ديوان المحاسبة عن مخالفاته .
وبدوره أكد “عكرة” على تواجده لخدمة الجالية الليبية في روما خدمةً للطلبة والجرحى .
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