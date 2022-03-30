“التومي” يشارك في الاجتماع العادي الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية

قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اليوم الثلاثاء بالمشاركة في الاجتماع العادي الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي أشرف عليه رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” بحضور نائب رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتعمير، الداخلية، الرياضة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومديرو أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية.

وقد خُصِّص الاجتماع لمتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه البلديات وما تمّ تنفيذه من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات للعام 2021، وكذلك من خلال الأجهزة التنفيذية.

كما تم مناقشة ما تم تنفيذه من نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وكذلك رسوم الإيرادات وكيفية الاستفادة منها.

حيث أكدّ “الدبيبة” على ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين.

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