شركة جبل الحساونة للعسل لصدى: مشكلة المواصلات والوقود تعيق عملنا كمربين لنحل

صرح مسؤول بشركة جبل الحساونة للعسل “عمر أبوجناح” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن عسل الشركة تم تحليله في المختبرات وأثبت حسب المعايير الدولية أنه 16 إلى 14 رطوبة وهذه النسبة أقل جداً من المعيار الذي وصلت إليه الدول الأخرى، لأن العسل كل مقلت نسبة رطوبة زادت جودته.

وقد أضاف بالقول: قمنا بالبيع في السوق الدولي، حيث تم بيعه العام الماضي إلى الصين ب 165 دولار

كما تابع بالقول: أبرز المشاكل التي تواجهنا هي عدم وجود دعم لمربين النحل، وأيضاً مشكلة المواصلات والوقود في الجنوب الذي يباع بأسعار عالية.

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