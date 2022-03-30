مجلس التخطيط الوطني يسلم “الحبري” والفريق المرافق له مقترح قانون المرتبات الموحد

عقد رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح حرير” اجتماعاً مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” ووزير المالية الأسبق بالحكومة المؤقتة “مراجع غيث” والخبير اقتصادي بمصرف ليبيا المركزي “سند الحاسي ومدير إدارة شؤون الرئاسة بالمجلس “أشرف الكريمي”

تناول الاجتماع تم تسليم المقترح النهائي لقانون المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام للاطلاع عليه وإبداء الرأي .

وناقش الاجتماع مجموعة من السياسات المصاحبة لتنفيذ القانون ، بمايكفل تخفيض الإنفاق وتعزيز الايرادات والتي ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه بما يضمن إرساء العدالة الاجتماعية ، وتحقيق المساواة بين المواطنين .

يذكر أن عدداً من خبراء مصرف ليبيا المركزي شاركوا في إعداد هذا القانون .

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