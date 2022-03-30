“العابد” يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي .. ويصرح حيال علاقة ليبيا بالإمارات

قام وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضاء” بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقامة بدولة الامارات العربية دبي .

كما تم في الجلسة المسائية انطلاق منتدي الادارة الحكومية العربية ضمن فعاليات القمة بمشاركة وزراء العمل والتنمية الإدارية العرب وبحضور دكتور مدير عام منظمة العمل العربية ناصر القحطاني ووزير التطوير الحكومي بدولة الامارات عهود الرومي .

وتناول الحدث مناقشة أهم مخرجات تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية ومقترح مبادرة الشبكة العربية للتطوير الحكومي.

كما صرح وزير العمل والتأهيل “علي العابد” لوكالة الأنباء الإمارتية بالقول: إن العلاقات بين الإمارات وليبيا علاقة تاريخية أخوية وطيدة مع إعرابه عن تطلعة للاستفادة من التجربة الإمارتية في مجال تطوير سوق العمل.

وأفاد أن القمة العالمية للحكومات تؤسس لصناعة مستقبل العالم من خلال استشراف الحياة مع التكنولوجيا واستعراض التحديات التي تواجه أنماط العمل والفرص الوظيفية التي تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتطور التكنولوجي.

وأشار إلى إلى أن العالم سيشهد في الفترة القريبة المقبلة زيادة في الفرص الوظيفية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجي والبلوك تشين ما يتطلب تغيرا عاجلا في وسائل التعليم وتفير متطلبات سوق العمل.

















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