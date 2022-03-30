تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 30 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 30 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.65 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1689 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1026 دينار، والليرة التركية 0.3173 دينار، والدولار الكندي 3.7244 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2392 دينار، والدرهم الإماراتي 1.266 دينار، والدينار التونسي 1.5711 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4813 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء مارس 2022: