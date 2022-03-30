مركزي بنغازي يتسلم دفعة جديدة من السيولة النقدية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس في وقت مبكر الأربعاء، عن إرسال دفعة أموال جديدة مخصصة للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية.

وبحسب بيان المركزي؛ فإن قيمة الدفعة الرابعة لهذا الأسبوع تقدر بـ 100مليون دينار ليبلغ إجمالي ما وصل إلى المصرف المركزي في بنغازي 400 مليون دينار منذ السبت.

ومن المنتظر أن تصل إلى مطار بنينا خلال أيام 600 مليون دينار أخرى وهي بقية القيمة المقدرة بمليار دينار والمتفق عليها بين قطبي المركزي في طرابلس وبنغازي؛ تنفيذًا لخطة إعادة توحيد مجلس الإدارة المنقسم منذ عام 2014.

وعقد محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري في تونس سلسلة من الاجتماعات منذ مطلع العام الجاري بحضور مسؤولي شركة ديلويت للتدقيق المالي بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة في ملف توحيد إدارة المصرف.

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