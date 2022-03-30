البنك الدولي يوافق على مساعدة جديدة لتونس

حصلت تونس الثلاثاء على موافقتين مقابل طلبين تقدمت بهما للحصول على مساعدات مالية سيقدمها كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يبلغ إجمالها مجتمعة 900 مليون دولار .

وأعلن البنك الدولي الثلاثاء أنه وافق على تقديم مساعدة مالية لتونس تقدر بـ 400 مليون دولار ستخصص لدعم 900 ألف أسرة تضررت من تداعيات انتشار فيروس كورونا للحد من الآثار الاقتصادية عليها.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، صباح الثلاثاء، خلال اجتماع مع الحكومة التونسية إن دول الاتحاد وافقت على منح مساعدة مالية لتونس بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم تسليمها لها بنكيًا في أبريل المقبل، معبرًا عن عزم التكتل الأوروبي ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو خلال السنوات المقبلة.

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