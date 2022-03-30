ديوان المحاسبة يطلق خطته الاستراتيجية الثالثة ( 2022 – 2026م )

طرابلس 30 مارس 2022 (وال) – أعلن ديوان المحاسبة اليوم الأربعاء ، عن البدء فعليا في إطلاق خطته الاستراتيجية الثالثة ( 2022 – 2026م )، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (براجما) وبرنامج إدارة المال العام في ليبيا.

وحضر الإعلان عن الخطة في اجتماع، عقد اليوم في طرابلس رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان علاء المسلاتي، ومديرو الإدارات والمكاتب والفروع بالديوان وبمشاركة الهيئات الداعمة .

وأكد رئيس الديوان في كلمته على أهمية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات، مبينا أن أي عمل لا يسير وفق خطة واضحة وأهداف لا يمكن أن يكتب له النجاح، مشيرا إلى أن الديوان أطلق خطته الاستراتيجية الأولى من سنة 2014م إلى 2019م، وكذلك خطته الثانية من 2019 إلى 2022م بناء على تقييم الخطة الأولى.

وقال ” شكشك ” أن الخطة الاستراتيجية الثالثة التي يعلن الديوان عنها اليوم هي بأدوات مختلفة ومتجددة، وذلك من خلال ما توصلنا إليه من تقييم في تقاريرنا بإشراف منظمة الأنتوساي، والذي حددت فيه الفجوات ومكامن الخلل، لترشدنا إلى وضع خطة استراتيجية محكمة.

من جهته أوضح وكيل الديوان أن التخطيط الاستراتيجي هو عمل جماعي مفروض على الجميع، ومن الواجب أن يشارك فيه كل موظفي الديوان.

وبين الوكيل أن العمل الرقابي كغيره من المشاريع يحتاج إلى مشروع متكامل ومترابط هدفه التقويم والإصلاح، مشيرا الى أن البناء المؤسسي في الديوان يعتمد على الجانب الرقابي والجانب المؤسسي الذي نقيمه على معايير عالمية وأدلة عمل من خلال مخطط كامل يوصلنا إلى أهدافنا. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال