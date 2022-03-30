اقتصاد

نقابة خبازي بنغازي: قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتسعيرة السلع الغذائية لم يُفعّل على أرض الواقع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس نقابة الخبازين بنغازي محمود العريبي الأربعاء، إن قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتسعيرة السلع الغذائية، لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

العريبي، في تصريح للرائد، أوضح أن     أسعار الدقيق والمواد الأساسية لاتزال تشهد ارتفاعا كبيرا في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن المخابز تبيع الخبز بدينار لكل 4 أرغفة خلال شهر رمضان؛ تخفيفا على المواطن.

 وأكد العريبي أنه لا يزال تجار المواد الغذائية يبيعون بأسعار مرتفعة جدا، دون رقابة.

يشار إلى أن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر قنطار الدقيق إلى 300 دينار.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger

    يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

    عن مصدر الخبر

    شبكة الرائد الاعلامية

    شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

    قد يعجبــــك أيضـــاً

    أضف تعليقـك