نقابة خبازي بنغازي: قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتسعيرة السلع الغذائية لم يُفعّل على أرض الواقع

قال رئيس نقابة الخبازين بنغازي محمود العريبي الأربعاء، إن قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتسعيرة السلع الغذائية، لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

العريبي، في تصريح للرائد، أوضح أن أسعار الدقيق والمواد الأساسية لاتزال تشهد ارتفاعا كبيرا في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن المخابز تبيع الخبز بدينار لكل 4 أرغفة خلال شهر رمضان؛ تخفيفا على المواطن.

وأكد العريبي أنه لا يزال تجار المواد الغذائية يبيعون بأسعار مرتفعة جدا، دون رقابة.

يشار إلى أن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر قنطار الدقيق إلى 300 دينار.