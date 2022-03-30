“الرعيض” يتابع مع السفير الجزائري الاجراءات المتعلقة بفتح معبر الدباب إلى جانب إمكانية تسيير خطوط شحن بحري بين البلدين

استقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي “محمد الرعيض” السفير الجزائري “سليمان شنين” ونائبه ” العربي بن عوده” في الاتحاد العام للغرف بالعاصمة طرابلس.

كما عُقد اجتماع خلال هذه الزيارة وتم التطرق فيه إلى عديد المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين وكيفية الاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذا التعاون الليبي الجزائري.

وقد كانت من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها :”مشاركة ليبيا في المعرض الذي سيقام في الجزائر في يونيو القادم، وتفعيل غرفة التجارة الليبية الجزائرية، وتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في طرابلس في الفترة القادمة، ومتابعة الاجراءات المتعلقة بفتح معبر الدبداب، وتم التطرق للحركة الجوية وأهميتها ، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تسيير خطوط شحن بحري بين البلدين.

وحيث تم خلال هذا الاجتماع أيضا توجيه دعوة من الاتحاد العام للغرف، إلى رجال الأعمال الجزائريين لزيارة ليبيا، وتكثيف التواصل، لما له من دور كبير في فتح وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي الليبي الجزائري.

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