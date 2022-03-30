انخفاض سعر العقود الآجلة للقمح الأميركي بـ4%

انخفضت العقود الآجلة للقمح الأميركي بنسبة 4 % والذرة بنحو 3%، وسط آمال في وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة بنحو 42 سنتًا إلى حوالي 10,14 دولارًا للبوشل عند التسوية بينما أنهت عقود الذرة لشهر مايو التعاملات منخفضة بنحو 22 سنتًا إلى 7,26 دولارًا للبوشل، وتراجع فول الصويا حوالي 21 سنتًا إلى 16,43 دولارًا للبوشل.

وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في إحداث تقلبات في أسواق القمح العالمية؛ وذلك لأهمية موسكو وكييف أكبر مصدرين للقمح، كما أن أوكرانيا مورد عالمي رئيس لمادة الذرة.

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