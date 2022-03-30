الوطنية للإنشاءات النفطية تطلع “صنع الله “على التحديات والعراقيل التي تواجه الشركة بسبب تعطل الميزانيات

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ” مصطفى صنع الله” ، اليوم الأربعاء ، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة “الوطنية للإنشاءات النفطية “خير الله صالح”.

وقد شهد الاجتماع استعراض النشاط العام للشركة، ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها، والسبل الكفيلة بالتغلب عليها ومعالجتها.

كما قام ” خير الله صالح” ، باطلاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على التحديات والعراقيل التي تواجه الشركة بسبب تعطل الميزانيات، واثرها في تحقيق مستهدفاتها، إضافة إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون بالشركة على جميع المستويات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية