خاص: وكيل وزارة المالية يؤكد خلال اجتماعه مع عدد من الوكلاء بأن الإفراجات المالية ستصرف قريباً.. تابع التفاصيل

عقد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكرة” اجتماعاً مع وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة “حامد مسعود” ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات “علي التبروري” ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التربوية “مسعودة الأسود” .

تناول الاجتماع مستجدات ما ورد بخصوص الإفراجات المالية ، حيث أكد وكيل وزارة المالية خلال الاجتماع بأن الإفراجات ستُصرف قريباً بناء على المراسلة التي وصلت من قبل وزارة الخدمة المدنية وبناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” المشار إليها في كتاب مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 مارس 2022 تحت عنوان “هام وعاجل” والذي أكد خلالها ضرورة إنهاء ملف الإفراجات المالية وتنفيذها قبل شهر رمضان المبارك ،وبناءً على مراسلة وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء الموجعة إلى وزارة المالية والتي أكدت على إتخاذ ما يلزم بإدراج مرتبات المعلمين والمعلمات بالعقود المتعثرة من ضمن مخصصات الباب الأول لوزارة التربية والتعليم والتنسيق معها بالخصوص .

كما أكد الحاضرون على ضرورة التنسيق ما بين الوزارات للعمل على إنجاز المطلوب في أقرب وقت .

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