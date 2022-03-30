مباحثات ليبية جزائرية لتسيير خطوط شحن بحري بين البلدين

تابع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، ونائبه العربي بن عوده الإجراءات المتعلقة بفتح معبر الدبداب والحركة الجوية وإمكانية تسيير خطوط شحن بحري بين البلدين.

وناقش اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس التحضير لمشاركة ليبيا في معرض الجزائر الدولي المزمع تنظيمه شهر يونيو القادم إلى جانب ملفات تفعيل غرفة التجارة الليبية الجزائرية، وتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في طرابلس في الفترة القادمة كما شهد اللقاء دعوة رجال الأعمال الجزائريين إلى زيارة ليبيا في إطار تبادل المنفعة.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اجتماعات يرعاها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وعدد من دول الجوار والدول الإقليمية.

يُشار أن الحكومة الجزائرية أعلنت في ديسمبر الماضي عودة الحركة التجارية عبر معبر الدبداب الحدودي 20 كيلومترًا من مدينة غدامس في انتظار الأعمال الفنية واللوجستية وافتتاحه بشكل كامل بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة العاصمة الجزائر.

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