ميناء السدرة..الاستعداد لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام

تستعد الفرق الفنية بميناء السدرة النفطي لشحن حمولة من النفط الخام قدرت بـ 600 ألف برميل على ظهر ناقلة النفط “باسفيك امرالد”.

وأفاد مراسل “218” بمنطقة الهلال النفطي إن الشحنة المزمع التجهيز لها ستغادر ميناء السدرة نحو ميناء قرطبة بإسبانيا فور استكمال عملية الشحن، مضيفًا أن حركة تزويد ناقلات النفط من الميناء تسير بنسق طبيعي وفق الجدول المحدد لوصول ومغادرة الناقلات.

يذكر أن ميناء السدرة النفطي التابع لشركة الواحة للعمليات النفطية سجل أعلى إنتاج للشركة بحوالي 300 ألف برميل وينخفض في بعض الأحيان لحدود 280 ألف برميل يوميًا.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله قد حذر، في وقت سابق، من تدني الإنتاج العام في أي لحظة بسبب قلة التمويل ونقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع وخاصة من حكومة الوحدة التي لم تسيّل الأموال المطلوبة، رغم حصولها على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013.

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