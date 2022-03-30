“هاتف ليبيا” تعقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام 2022م

عقدت الجمعية العمومية لشركة هاتف ليبيا اجتماعها الأول للعام 2022م، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022م برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا محمد بالراس علي، والمدير العام، وأعضاء مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وأعضاء هيئة المراقبة .

تم خلاله مناقشة عدة محاور، منها تقرير نشاط الشركة لسنة 2021م، ورؤية واستراتيجية الشركة لسنة 2022م، واعتماد ميزانية الشركة لسنة 2022م، واستعراض بدائل تمويل مشاريع البنية التحتية.

كذلك تم استعراض تقرير هيئة المراقبة، واعتماد ميزانيات السنوات (2014- 2015- 2016م) والمعتمدة من ديوان المحاسبة.

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