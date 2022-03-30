صنع الله يتابع مع الوطنية للإنشاءات تداعيات تأخر الميزانية

تابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خير الله صالح، التحديات والعراقيل التي تواجه الشركة، بسبب تعطل صرف الميزانيات المخصصة للقطاع النفطي.

وشهد اللقاء الذي عقد -الأربعاء- بمقر المؤسسة في طرابلس، استعراض النشاط العام للشركة، إضافة إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون على جميع المستويات.

وأكد صنع الله على دعم المؤسسة اللامحدود للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية وجميع شركات القطاع، من أجل ضمان استقرار القطاع، واستمرار الإنتاج النفطي وزيادته.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد كشف عن توريد 26 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال العام الماضي، على الرغم من حصول المؤسسة على 11% فقط من الميزانية المطلوبة، محذراً من تدني الإنتاج العام في أي لحظة بسبب تأخير صرف الميزانية التي حددتها المؤسسة.

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