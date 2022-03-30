التجارة والتنمية يعلن موعد وسقف سحب السيولة

أعلن مصرف التجارة والتنمية لكافة العملاء، عن توفر السيولة النقدية، مبيناً أن إدارات الفروع في مدينة بنغازي ستباشر عملية توزيع الأموال ابتداء من الأحد المقبل ومن ثم باقي الفروع.

وبحسب بيان المصرف -الأربعاء- فإن سقف السحب حدد بــ1000 دينار للفرد، خلال أوقات الدوام الرسمي في شهر رمضان بين العاشرة والنصف صباحاً والثانية والنصف بعد الظهر.

كما أعلن مصرف ليبيا المركزي -الأربعاء- عن إرسال الدفعة الخامسة من السيولة النقدية لبنغازي والمقدرة بـــ100 مليون دينار، ليبلغ إجمالي ما تسلمه المصرف المركزي في بنغازي هذا الأسبوع نصف مليار دينار.

ومن المنتظر أن تصل إلى مطار بنينا خلال أيام 500 مليون دينار أخرى، وهي بقية القيمة المقدرة بمليار دينار والمتفق عليها بين قطبي المركزي في طرابلس وبنغازي، تنفيذًا لخطة إعادة توحيد مجلس الإدارة المنقسم منذ عام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية