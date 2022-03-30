اقتصاد

صعود قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا بـ60.5% للعام 2021

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت قيمة التبادل التجاري بين ليبيا ومصر خلال عام 2021 مليار دولار مقابل 645.9 مليون دولار لعام 2020، بنسبة زيادة قدرها 60.5%، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا 960.8 مليون دولار مقابل 607.1 مليون دولار لعام 2020 بنسبة ارتفاع 58.2%.

ووصلت قيمة الواردات المصرية من ليبيا إلى نحو75.7 مليون دولار عام 2021، مقابل 38.8 مليون دولار للعام الذي سبقه، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 95.2%.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة المصرية في ليبيا نحو 17.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 ـ 2020، مقابل 27.9 مليون دولار للعام المالي 2018 ـ 2019، بانخفاض بلغت نسبته 35.9%، في حين سجلت قيمة تحويلات الليبيين العاملين في مصر 4 آلاف دولار للعام 2019 ـ 2020، مقابل 671 ألف دولار للعام المالي السابق بنسبة انخفاض 99.4%.

أما قيمة الاستثمارات الليبية في مصر فقد بلغت 8.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021 ـ 2022، مقابل 6.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 30.2%، وفق ما أورده موقع اليوم السابع المصري.

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قناة 218 الليبية

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