خاص : مسؤول بالإدارة التجارية لشركة هاتف ليبيا يصرّح لِـ صدى حول أهداف الشركة وماتقدّمه من خدمات

صرّح رئيس وحدة خدمات الفوترة بالإدارة التجارية لشركة هاتف ليبيا “يزن أحمد الحامدي” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات ملتقى ليبيا الدولي. لتكنولوجيا المعلومات قائلاً:”هاتف ليبيا هي إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة، وهي شركة رائدة في هذا المجال حيث تقوم بصيانة وتشغيل المنظومات السيادية التي تشمل المنظومات المحليّة المتمثلة في مُقسّمات العبور و المُقسّمات الفرعية والوسائط داخل المُدن؛ أيضاً تطوير شبكة الهاتف السلكي واللاسلكي.

مُضيفاً :”تقدم الشركة خدماتها من خلال 82 مكتب موزعة على 7 مناطق اتصالات على مستوى البلاد لضمان الانتشار الأُفقي للخدمة وتسهيل الوصول للمشترك الكريم؛ أيضاً مع خدمات الهاتف نقدّم خدمات الانترنت للشركات الخاصة”.

وتابع قائلاً:”رؤيتنا هي خلق بيئة للتواصل من أجل تقديم خدمات متميزة وذلك من خلال تطوير المنظومات والبُنية التحتية للشبكة الهاتفية؛ أمّا عن أهدافنا فنحن نسعى إلى توفير اتصالات عالية الجودة تفي بمتطلبات كل المستفيدين من خدماتنا ومواكبة التطور التقني”.

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