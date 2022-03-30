خاص: شكشك يصرّح لِصدى حيال الأهداف والمشاريع المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي لديوان المحاسبة وآخر الاتفاقيات التي تم توقيعها

صرّح رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” خلال حفل إطلاق المخطط الاستراتيجي لديوان المحاسبة اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 وقد قال:”أطلقنا اليوم المخطط الاستراتيجي لديوان المحاسبة والذي يغطّي الفترة من 2022-2026؛ إيماناً منّا كإدارة عُليا وكقيادات في ديوان المحاسبة بأنّ التخطيط الاستراتيجي هو أساس النجاح لأي مؤسسة، أعتقد أنّه لايمكن لأي مؤسّسة أن تستخدم مواردها بالشكل المطلوب وتحقق أهداف واضحة ولديها رؤية إلا عبر وجود مُخطّط”

وأضاف :”ينبثق هذا المُخطط الاستراتيجي بالتأكيد عن دراسة للواقع وتقييم الاحتياجات والذي تم خلال السنوات السابقة بالتعاون مع جهات دولية مهنيّة متخصّصة في المجال؛ كانت في السابق لدينا كما نحن اليوم مخططات استراتيجية غطت السنوات 2014 إلى 2019 و 2019 -2022؛ لكنّ الفرق بأنّ المخططات السابقة كانت بمجهودات خاصة من قيادات الديوان واسترشادية فقط لتحقيق أهداف مُحدّدة”.

وتابع القول: “يختلف الوضع الآن فقد استجوبت معنا العديد من المنظّمات الدولية مِن أهمّها منظمة INTOSAI التي تمثل الأجهزة العُليا للرقابة والمُحاسبة على مستوى العالم التابعة للأمم المُتحدة؛ وقد قدمت لنا الدعم من خلال مُبادرة الـ IDI لتقييم عمل الديوان بتقرير يتكوّن من حوالي 300 صفحة شمِلت كل أوجه القصور والنقص والفجوات الموجودة في عمل ديوان المحاسبة.

وقال موضّحاً :”كان التقرير هو الأساس لإعداد المخطط الاستراتيجي والذي يحوي 4 أهداف رئيسية ينبثق منها 126 مشروع منها ماسيتم تنفيذه عبر كوادر الإدارات المختصة بالديوان، وغيرها ما سيُنفذ بما تحصلنا عليه من دعم عبر الوكالات والمنظمات الدولية أبرزها البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية ويوجد الآن مبادرة من الاتحاد الأوروبي لبعض من المشروعات”.

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