“التومي”: القرارات التي صدرت من قبل رئيس الحكومة خلال أقل من سنة كانت نقلة نوعية ومكنت البلديات من ممارسة اختصاصاتها

قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي” خلال اجتماع الدوري الأول لسنة 2022 لمجلس الإدارة المحلية: نوقش خلال الاجتماع قضايا خاصة بتفعيل البلديات ودعم مسار اللامركزية، كما تم الاتفاق على جملة من النقاط الاجرائية التي تم العمل عليها جمعاً كوزارة وبلديات.

وأضاف بالقول: تم تنسيق لقاءات مع رئيس الحكومة والبلديات بالمنطقة الجنوبية والشرقية ويوم غدٍ سيكون مع المنطقة الغربية، هناك قرارات صدرت من قبل رئيس الحكومة خلال أقل من سنة، حيث كانت نقلة نوعية ومكنت البلديات من ممارسة اختصاصاتها والايرادات المحلية تم اقرارها واختصاص النظافة أقر للبلديات.

وتابع بالقول: هناك اشكاليات واجهتنا خلال الحكومات المتعاقبة لم نستطيع تنفيد المأمور والقانون بشكل المطلوب، ولكن الدعم الذي تحصلت عليه وزارة الحكم المحلي من قبل رئيس الحكومة لم تكن نستطيع تحقيقه طيلة العشر سنوات السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية