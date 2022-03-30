خاص .. مستشار ديوان المحاسبة: مشروعنا كبير والديوان يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بتوازن للحفاظ على المال العام

صرّح مستشار الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي بديوان المحاسبة طرابلس “أنور العجارمة” خلال فعاليات إطلاق الخطة الاستراتيجية 2022-2026 لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال:”نحن نعمل هنا ضمن مشروع الوكالة الدولية الأمريكية USAID التي من أهدافها تطوير أداء المؤسسات الرقابية على المال العام؛ مشروعنا كبير يتضمن استراتيجية وتخطيط تشغيلي وتنظيم الموارد البشرية حيث استلمت العمل على هذا الملف”.

متابعاً:”بدايةً من التحقق مِن الوضع الحالي وستنتقل بعون الله إلى المرحلة التالية وهي عملية التشخيص والخروج بالفجوة الحقيقية في الديوان فيما يخص الأمور الهيكلية والتنظيمية ومن ثمّ نتنقل إلى مرحلة البناء والتنفيذ على أرض الواقع”.

وأضاف: “ذلك يتم عبر وضع هياكل تنظيمية وأوصاف وظيفية للموظفين أيضاً سنعمل على تطوير بعض السياسات والأنظمة، أعتقد أننا نتعامل مع فريق يقوده رئيس يؤمن بعملية التغيير والتطوير وأنّ هذه الرسالة رسالة مُقدّسة يجب أن يلمسها المواطن الليبي والحقيقة أن الانطلاقة من هذه الثقة والقُدرة على تحقيق استراتيجية هذا الديوان يوماً ما بالوصول إلى نتائج إيجابية يلمسها المواطن”.

واختتم قائلاً: “الديوان لديه توجهات واضحة ويخطو خطوات سريعة واضعاً نصب عينيه أن يحقق أهدافه الاستراتيجية بتوازن؛ هنالك دعم للمشروع من أعلى المستويات ونتمنى أن نصل إلى نتيجة مفادها الحفاظ على المال العام”.

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