صندوق النقد الدولي: واجهنا كورونا بــ170 مليار دولار

كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عن حجم المساعدات التي قدّمها الصندوق للدول، تعزيزاً لاقتصاداتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت غورغييفا في تصريح لوكالة “الشرق” الأربعاء، إن الصندوق وفّر مساعدات مالية لــ100 دولة على مدار عامين بقيمة مالية قدرها 170 مليار دولار، مشيرة إلى أن إدارتها ستنشر خلال الأسبوعين المقبلين توقعات جديدة حول تقديرات مستوى النمو الاقتصاد العالمي.

ورجحت مديرة صندوق النقد الدولي أن يُسجّل النمو الاقتصادي انخفاضاً بسبب الحرب القائمة بين موسكو وكييف، التي كانت لها انعكاسات واضحة على أسواق الطاقة، ووضع السوق العالمية تحت ضغط بسبب ضبابية المشهد العسكري وما ستؤول إليه الأمور.

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