“الدبيبة” تم تخصيص مبلغ بقيمة أربع مليون ليكون الحد الأدنى لمشروعات التنمية في كل بلدية

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع الدوري الأول لسنة 2022 لمجلس الإدارة المحلية قائلاً: قبل ثمانِ سنوات لم ينقعد اجتماع للمجلس، جاء ذلك بإرادتكم وحرصكم على تفعيل البلديات، كما لا يمكن إدارة خدمات ليبيا بشكلٍ مركزي، وكنا نعي جيداً على تسيير الأعمال وتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة إلا بتفعيل اللامركزية.

وأضاف بالقول: تحصيل الإيرادات في البلديات وتوفير الموارد المالية للبلديات لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها المحلية، كما اطلقنا خطة وطنية تضمنت جملة من المحاور الإجراءات التنفيذية منها: تمكنت البلديات من اختصاصها في شؤون البلديات والمحلية والمرافق والتخطيط والمواصلات، وكذلك اصدار الإيفادات المحلية لمكاتب الشؤون المحلية التي تتبع سابقاً مصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى اختصاص النظافة العامة والحدائق والمنتزهات وإدارة شواطئ للبلديات وخصوصاً الساحلية منها، كما تم إصدار لائحة الإيرادات المحلية وباشرت مجموعة من البلديات في تحصيل مواردها ولم يسبق وأن تحصلت عليها من وقت مضى.

وتابع بالقول: جاري العمل على تطوير وزيادة عدد الموارد، حيث تم تخصيص مبلغ بقيمة 500 مليون دينار لباب التنمية في البلديات، وتم عملياً تنفيذ العديد من المشروعات بهذه المبالغ المخصصة رغم ضعف المخصص، كما تم التأكيد فعلياً إن كثير من البلديات قادرة على تنفيذ مشروعاتها، كما نعلم أنه قد تم صرف 2 ونص مليار دينار لباب التنمية في البلديات.

كما أصدر “الدبيبة” تعليماته بالأمس إلى أن يكون الحد الأدنى للتنمية هو أربع مليون دينار لكل بلدية، وتكون الأولوية للانفاق وتغطية العجز في شراء المعدات ومستلزمات الشركات النظافة والتي تخص البلدية، وما زالت الاحتياجات ستكون أكبر وسنرى كيفية دعم هذه البلديات، إلى جانب أنه من خلال الدراسة التي تم اجرائها لبرنامج المسح سنوفر احتياجات أكثر من 80٪ من البلديات، حيث نعي أن هناك بعض البلديات يتطلب احتياجها بمبالغ كبيرة وسيتم معالجتها خصوصاً البلديات الصغيرة، وتوجهنا بتكليف وزير الحكم المحلي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بأن يتولى عملية متابعة المشروعات والتنسيق بين البلديات والأجهزة التنفيذية.

من خلال اجتماعنا يوم أمس مع عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية تطرقنا إلى معادلة ومن خلال مباشرة برنامج عودة الحياة حيث تم الاتفاق على تخصيص جزء من الأموال من باب التنمية منها تريد استكمال ومنها جديدة، والمشاريع التي تريد استكمال جزء منها كبير جداً في جل البلديات، كما حاولنا في البدء بالضروري منه مثل المياه والمدارس والمستشفيات وبعض إجراءات الصرف الصحي، ودخلنا في مبلغ ميزانية بحوالي 14 مليار تم تنفيذ منه حوالي ٪15 أو 20٪ من خلال السنة الماضية، وتوجد بعض المشاكل يجب حلحلتها من قبلكم، وهناك 15 فرع مسؤول معكم على تنفيذ مشروع عودة الحياة2 لإدخال الميزانية لهذه السنة، كما توجد ثلا عوائق يفترض من أننا نتفادوهم: في بعض المشروعات تحتاج لإعداد خرائط ورسومات وبعض المشروعات تحتاج أراضي وبعضها تحتاج مقايسة وبعض الأماكن والبلديات، ويتم اختيار الشركات الجيدة وتحت مسؤليتكم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية