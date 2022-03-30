“الدبيبة”: ندعم الحركة التنموية في المنطقة بدعم المقاول والتاجر والعمال والأهالي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لعمداء بلديات ليبيا: عليكم باختيار الشركات الجيدة وأن تكون تحت مسؤوليتكم.

وأضاف بالقول: سيتم مناقشة أسعار الشركات واختيار الأفضل وأيضا اختيار الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبذلك نكون قد كسبنا أيضاً أدوات تنفيذ خاصة في المناطق التي لا توجد بها شركات وندعم الحركة التنموية في المنطقة بدعم المقاول والتاجر والعمال والأهالي.

وقد تابع القول: نعطي مثال لبلدية العزيزية عند زيارتها وجدنا مبنى عليه آثار القصف والدمار والبلدية طالبت بصيانة المبنى، وقد تم إحضار الخرائط والمطالبة بمبلغ، وتم منحهم قرار ومبلغ مليون و912 ألف بعد مرور أشهر ووجدنا المبنى تم استكماله وهذا مثال جيد.

حيث أضاف بالقول: نحن نريد اعطاء الأموال ولكن نريد إعطائهم في مكانهم الصحيح ونريد تنفيذ الأعمال المطلوبة في البلديات، ومن الممكن أن تكون الفترة الماضية فترة ضيقة وتوجد أمامنا صعاب كثيرة منها السياسية ومنها الاقتصادية والمالية، كما أن هناك حرب إعلامية وسياسية على البلديات والمتضرر الوحيد هو المواطن، مضيفاً بالقول: أنتم كعمداء بلديات واجهة الشعب وتعبرون عن أراء المجتمع الصغير في بلدياتكم.

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