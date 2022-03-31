خاص: وكيل ديوان المحاسبة يفصح لـِصدى عن الأهداف والأنشطة المتعلقة بالخطة الاستراتيجية 2022-2026

صرّح وكيل ديوان المحاسبة طرابلس “علاء الدين المسلاتي” حيال إطلاق الخطة الاستراتيجية لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً:”مشروع المخطط الاستراتيجي الحديث والمطّور 2022-2026 بدأ منذ عام 2018 من خلال تقييم الفجوات في عمل ديوان المحاسبة ووضع تقرير كامل شامل تحت مُسمّى “إطار قياس أداء الديوان” وبناءاً عليه تم تصميم الخطة الاستراتيجية والتي تراعي جوانب القصور في أداء عمل الديوان”.

موضّحاً :”انبثقت هذه الاستراتيجية من رؤية الديوان التي تتكون من 4 مستهدفات أولها إحداث قدوة لمؤسسات الدولة والمرتبط بعناصر الحوكمة داخل الديوان حتى يبني الديوان نفسه على أسس متينة من الكفاءة والنزاهة”.

تابع أيضاً بقوله :”ثانياً تعزيز المساءلة والشفافية لرفع كفاءة مؤسسات الدولة من خلال ممارسة المهام الرقابية التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: رقابة مالية، رقابة أداء ورقابة التزام؛ ممارسة هذه المهام تتطلب منهجيات علمية تعمل وفق معايير تنظمها”.

وأردف القول : “وقد صممت الخطة الاستراتيجية العديد من الأنشطة مِن أداة عمل وتقييم أداء وبرامج تدريبية وتطوير التأهيلات الخاصة بالموظفين؛ ثالثاً تحقيق تطلعات الأطراف أصحاب المصلحة كمواطنين أو سُلطة تشريعية باعتبارها جهات تاني عمل الديوان وتستفيد منه؛ ورابعاً وأخيراً الهدف للتوجه عالمياً بتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وذلك بممارسة الديوان لمهامه بمعايير وأدلة استرشادية تتعلق بهذا الجانب”.

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