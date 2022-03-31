اقتصاد

البريقة توزع 310 آلاف لتر بنزين على محطات وقود سرت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت شركة البريقة لتسويق النفط، في وقت مبكر الخميس، بيانات حديثة أظهرت خلالها كميات وقود السيارات التي تم توزيعها على محطات مدينة سرت.

وعملت البريقة الساعات الماضية على ضخ 310 آلاف لتر بنزين وزعتها على عشر نقاط بيع، تشرف عليها وتشغلها شركات ليبيا نفط والراحلة للخدمات النفطية بالإضافة إلى شركة الشرارة.

وقالت البريقة إنها وزعت 90 ألف لتر من وقود الديزل على ثماني محطات بكميات مختلفة.

وتعمل شركة البريقة على ضخ وتوزيع كميات الوقود بشكل مستمر في السوق المحلية لمواجهة الطلب والحد من انتشار السوق السوداء الذي وصل فيه سعر الغالون “20لترًا” إلى أكثر من 25دينارًا.

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قناة 218 الليبية

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