«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 31 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 31 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6427 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1836 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0958 دينار، والليرة التركية 0.3166 دينار، والدولار الكندي 3.7094 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2376 دينار، والدرهم الإماراتي 1.264 دينار، والدينار التونسي 1.5725 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4821 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 31 مارس 2022: