النيابة العامة تأمر بحبس عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة

قام نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تقلد المتهم ( ش؛ إ ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة،أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف .

كما أن إجراءات جمع الأدلة اظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009؛ وكذلك تعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الامريكية على خلاف الحقيقة.

حيث أنتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة .

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