أسعار النفط تنخفض وواشنطن تبحث سحب الاحتياطات الاستراتيجية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 5 دولارات للبرميل، مع انتشار أخبار تُفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يومياً من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.15 دولار، بما يعادل 4.5%، إلى 108.3 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 6 دولارات، بما يعادل 5.7%، إلى101.65 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

ويأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط حوالي 3% عند التسوية أمس الأربعاء، مدفوعةً بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

في غضون، قال مصدر لوكالة “رويترز”، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سحب مليون برميل من النفط يومياً على مدار عدة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس آذار، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأميركي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يومياً بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يومياً منذ أوائل فبراير شباط.

