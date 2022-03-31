انطلاق اليوم الثاني من حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة لديوان المحاسبة 2022 – 2026م

قام ديوان المحاسبة لليوم الثاني على التوالي باستئناف إطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان 2022- 2026م، بعقد الاجتماع الدوري الأول لفروع ديوان المحاسبة، حيث افتتح الاجتماع وكيل الديوان علاء الدين منصور المسلاتي، مؤكداً في كلمته على عدد من القضايا الداخلية للديوان، والتي يصب الديوان اهتمامه البالغ بها، ممثلة في فروع الديوان والاتصال والتواصل وتقارير الديوان السنوية، مشدداً على مواكبة الديوان للآليات الحديثة للوصول إلى مخرجات رقابية على الوجه الأمثل.

عُقب ذلك عرض مدير مكتب التقارير أنيس المجبري عرضاً بين فيه مراحل عمل كتابة التقارير عبر نماذجها المخصصة لها، من خلال الإدارة العامة والفروع، بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في التقارير، وما إلى ذلك من إجراءات تتطلبها بكتابة التقارير.

من جهته مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي إمحمد الرشيد، تناول عرضا لإحصائيات نشاط الفروع خلال الفترة، وأهم الملاحظات الرامية إلى تطوير عمل الفروع ومواءمة نتائج مخرجاتها مع الإدارة العامة.

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