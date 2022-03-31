النفط يرتفع لنحو 3 بالمئة لشح المعروض واحتمالات فرض عقوبات جديدة على روسيا

أخبار ليبيا24

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة، اليوم الأربعاء، بفعل شح الإمدادات وتزايد احتمال فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا حتى مع عقد موسكو وكييف محادثات سلام.

وكانت الأسعار قد انخفضت، يوم أمس الثلاثاء، لنحو 3 دولارات وسط بوادر بإحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.07 دولار أو 2.79 بالمئة إلى 113.30 دولار، لتعكس خسارة بنسبة 2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.20 دولار أو 3.07 بالمئة إلى 107.44 دولار للبرميل، متراجعة 1.6 بالمئة يوم الثلاثاء.

وقال، المحلل في بنك الكومنولث، توبين جوري، في مذكرة إن تعافي أسعار النفط الخام “يشير إلى أن سوق النفط، على الأقل، لديها شك قوي بشأن أي تقدم في محادثات السلام”.

وشهد السوق عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة بعد أن وعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول كييف، لكن التقارير عن الهجمات استمرت.

انخفاض امدادات النفط الروسي

وقالت شركة جي بي سي إنيرجي الاستشارية في مذكرة، “سنرى مليون برميل إضافية من الإنتاج الروسي. في اليوم معرضة للخطر إذا ساءت العلاقات مع أوروبا وفُرض حظر نفطي، على الرغم من أننا ما زلنا نرى ذلك غير مرجح”.

وتخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها لعقوبات جديدة على المزيد من قطاعات الاقتصاد الروسي. التي تعتبر بالغة الأهمية لاستمرار غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك سلاسل التوريد العسكرية.

وحذر كبير المشرعين في روسيا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة. والفحم والأخشاب قد يتم تسعيرها قريبًا بالروبل. بعد أن طالب في السابق الدول “غير الصديقة” بدفع الروبل مقابل الغاز.

وتحول تركيز سوق النفط إلى شح المعروض بعد أن أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام. تراجعت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس. وهو ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي توقعه 10 محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط.

وقالت عدة مصادر مقربة من المجموعة إن من المرجح أن يلتزم كبار منتجي النفط بزيادة هدفهم المقرر للإنتاج. بنحو 432 ألف برميل يوميا عندما تجتمع أوبك + يوم غد الخميس.

وتواجه أسعار النفط ضغوطًا من ضعف الطلب في الصين بسبب قيود التنقل المشددة وعمليات الإغلاق المرتبطة. بكوفيد19 في مدن متعددة بما في ذلك المركز المالي لشنغهاي.

المصدر: رويترز